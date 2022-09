Spaccio a Briosco, due denunce

La scorsa notte, poco dopo le 02.00, i carabinieri di Giussano, durante un normale pattugliamento a Briosco, hanno notato ferma a bordo strada una Peugeot con a bordo due persone. Insospettiti, i militari hanno proceduto al controllo dei due, un 44enne, nullafacente, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti di Lissone, alla guida con patente sospesa, e una 29enne di Lainate con precedenti per uso di sostanze stupefacenti, invasione di edifici e truffa. Nella perquisizione del veicolo i militati hanno trovato vari involucri di hashish e cocaina per un peso complessivo rispettivamente di g 5,21 di cocaina e g 17,23 di hashish.

L’uomo aveva nella cintura anche una pistola scacciacani. La coppia è stata accompagnata in caserma a Giussano dove è stata denunciata in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei confronti dell’uomo i militari hanno proceduto nel denunciarlo per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento per rilevare la presenza di stupefacenti nel sangue, porto di oggetti atti a offendere, guida con patente sospesa. Per il veicolo è scattato il fermo amministrativo.