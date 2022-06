Smuraglia, “Bella Ciao” e applausi alla camera ardente

Un coro spontaneo ha intonato “Bella Ciao” questa mattina in piazza della Scala davanti a Palazzo Marino dove è allestita la camera ardente di Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi ed ex partigiano morto a 99 anni. Tra gli iscritti dell’Anpi, numerosi in piazza Scala, con bandiere e fazzoletti al collo, è partito a sorpresa il canto popolare della Resistenza. E una scolaresca di passaggio si è unita al coro con le maestre per ricordare Smuraglia, fra gli applausi dei presenti. “La sua nomea era quella di essere l’avvocato dei lavoratori”: ha detto Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi ricordando Smuraglia. “Nei primi anni ’70 – ha aggiunto Pagliarulo – ero segretario di una sezione del Partito Comunista Italiano e cominciai a sentire parlare dell’avvocato dei lavoratori, Carlo Smuraglia, che faceva l’avvocato della Camera del Lavoro e seguiva e difendeva i lavoratori naturalmente gratis”. “Ci siamo ritrovati 40 anni dopo all’interno dell’Anpi. La misura di Carlo – ha ricordato ancora Pagliarulo – era la sua modestia, rigorosità, determinazione, in tutto ciò che faceva. Lui studiava, non faceva nulla senza aver approfondito prima l’argomento di cui doveva trattare”.

“Smuraglia era un uomo che ha avuto una vita ricca e impegnata. Per tantissimi anni ha affrontato temi che riguardavano il mondo del lavoro, come giurista, e poi come senatore. Su varie materie è stato un maestro per me e per tanti per la sua attenzione”: ha detto la sindacalista ed ex segretaria generale della Cgil Susanna Camusso. “Si può ricordare – ha aggiunto Camusso – il suo rigore a difesa della Costituzione, sempre attento a non dimenticare mai che la nostra non solo è una repubblica fondata sul lavoro ma è una democrazia parlamentare”.

La camera ardente rimarrà aperta al pubblico fino alle 14.30. Alle 16 è prevista la cerimonia di commiato con il sindaco Beppe Sala