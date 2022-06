Vince la Comunicazione al Premio Top Communicator of the year

Responsabilità per Giuseppe Brindisi, Verità per Piero Chiambretti, Sostenibilità Nutrizionale per Giorgio Santambrogio, Correttezza per Fabrizio Pregliasco, Educazione per Alberto Brandi, Coerenza per Luciano Fontana, Serietà per Marino Bartoletti, Leggerezza e Spensieratezza per Paolo Liguori, Trasparenza per Angelo Perrino, Semplicità per Angelo Macchiavello, Immediatezza per Luca Levati, Bellezza per Miky Degni, Libertà per Fernando Proce, Ascolto per Germano Lanzoni, Umorismo per Zap e Ida, Avanguardia per Gianluigi Nuzzi, Cultura e Impegno per Andrea Zucca, Affidabile per Gaspare Borsellino, Coadiuvante Terapeutica per Giampietro Comolli, Sensibilità per Biagio Maimone

Un grande imprinting culturale quello apportato dai vincitori esperti comunicatori con le loro personali parole chiave che identificano la comunicazione del futuro. La comunicazione è stata premiata e, con essa , i suoi più autorevoli interpreti , nel corso della prima edizione del Premio Top Communicator of the Year 2022, svoltasi , Martedì 31 Maggio, a Milano, nell’Università Meier. L’ evento è stato organizzato dal Club del Marketing e della Comunicazione, in collaborazione con Party Round Green .

“La comunicazione è vita, la vita è comunicazione. Ruota attorno a noi 24 ore su 24 . Dunque la comunicazione è la struttura portante delle relazioni professionali e dell’agire umano. Coloro che ne sono espressione massima hanno ricevuto l’autorevole riconoscimento dal ClubMC dalle mani delle Donne Marketing e Donne Comunicazione attualmente in carica” ha affermato il Presidente Danilo Arlenghi, in veste di padrone di casa, il quale ha dato il via alla cerimonia, condotta da Sheila Capriolo.

Di seguito l’elenco delle manager in rosa premianti: Cristina Cossa, Direttore Marketing Rigoni di Asiago, Miriam Forte, Presidente Gruppo Miriam Forte Consulting , Laura Morino , Titolare Morino Studio, Marilena Manzoni, Comunicazione Marketing Unicredit, Laura Adami, L.V. Relazioni Pubbliche.

Ecco tutti i Premiati Presenti:

Giuseppe Brindisi conduttore TG4 Zona Bianca Rete 4 giornalista conduttore tv – giornalismo cronaca –

Fabrizio Pregliasco noto – medico virologo – per la categoria divulgazione medica

Piero Chiambretti – conduttore tv – per la categoria conduzione televisiva sportiva brillante “umoristica”

Luciano Fontana dir Corriere della sera – per la categoria quotidiani nazionali

Marino Bartoletti – Giornalista, divulgatore. Professore universitario e scrittore premiato per la categoria Informazione Nazionale

Simone Rugiati – chef e conduttore televisivo culinaria – per informazione e divulgazione gastronomica e culinari

Miky Degni – artista e pubblicitario titolare agenzia SegniDegni per comunicazione non convenzionale



Alberto Brandi dir Mediaset Sport– giornalista, conduttore tv per la categoria giornalismo e conduzione programmi sportivi

Paolo Liguori dir editoriale TGCOM 24 , giornalista , opinionista – per categoria direttori telegiornale

Gianluigi Nuzzi Rete 4 . giornalista cond tv per giornalismo tv di inchiesta –

Angelo Perrino direttore Affaritaliani.ii giornalista per categoria Quotidiani on line

Germano Lanzoni – Protagonista Film “Mollo tutto e apro un ciringhito Attore – per categoria

cinema

Angelo Macchiavello Mediaset inviato di guerra – per il giornalismo di guerra

Gaspare Borsellino direttore Italpress – per Agenzie di Stampa



Fernando Proce conduttore R101 , speaker per Radio Nazionali

Giorgio Santambrogio Amministratore delegato Gruppo Vegè – per comunicazione B2C

Giampietro Comolli – docente editorialista Vite eVino, esperto tutela prodotti Dop e Igp e – per comunicazione e consulenza enologica – MARILENA MANZONI marketing Unicredit

Zap e Ida comunicatori umoristici – vignettisti – per categoria vignette



Andrea Zucca Presidente gruppo L’Ippogrifo per comunicazione e marketing B2B

Luca Levati Radiolombardia , giornalista direttore conduttore radio . per Radio locali

Biagio Maimone – dir. Marketingjournal.it e amm del. Maimone Communication per uffici stampa

I Premiati assenti

Paolo Mieli giornalista opinionista e divulgatore per la conduzione televisiva sulla Storia

Peppe Vessicchio – maestro musica per comunicazione musicale

Bobo Vieri – campione calcio per la vincente comunicazione sportiva sui social

Alessandro Cecchi Paone – Giornalista, opinionista , divulgatore premiato per la categoria Divulgazione scientifica

Michele Scognamiglio – Professore Universitario, giornalista, scrittore, Biochimico – Patologo e Nutrizionista Clinico –-Giornalista e divulgatore in Scienze dell’alimentazione per Comunicazione nutrizionale e dell’alimentazione.