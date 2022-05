Francesca Cavallo, già autrice di Storie della buonanotte per bambine ribelli", presenta il suo nuovo libro, "Ho un fuoco nel cassetto", in cui racconta la sua storia, da quando viveva in un paesino in Puglia, queer senza saperlo, fino al successo editoriale.

“Ho un fuoco nel cassetto” (Ed. Salani), è il nuovo libro di Francesca Cavallo, un memoir che racconta tutta la sua storia, da quando era una bambina di un paesino in provincia di Taranto, Lizzano, queer senza saperlo, all’enorme successo editoriale ottenuto lanciando una start-up a Los Angeles. E’ un libro che Francesca Cavallo ha scritto per tutte le donne e le madri che hanno amato “Storie della buonanotte per bambine ribelli” e si augura ispiri molte persone a non arrendersi mai, a scegliere loro quale forma prenderà il proprio destino. L’autrice, tornata in Italia due anni fa dagli Stati, uUniti, è imprenditrice e attivista sul fronte dei diritti di parità di genere . Oggi vive a Roma, ha fondato una nuova casa editrice, Undercats, che promuove narrativa per l’infanzia in lingua inglese incentrata su tematiche di parità di genere e disabilità.

