Lo Spirito del Pianeta, il festival delle culture indigene

Torna in presenza, alla Fiera di Bergamo, “Lo Spirito del Pianeta“, il festival dedicato alle culture indigene. Appuntamento da mercoledì 8 a domenica 26 giugno. I numeri: 20 gruppi indigeni da tutto il pianeta 3 palchi per gli spettacoli, un padiglione fieristico con 170 espositori da tutto il pianeta, un’area olistica (presso il Padiglione fieristico), 4 mila metri quadrati di area ristoranti, 3mila posti auto.

Lo spirito del pianeta è l’unico festival che si svolge in Italia con musiche e culture indigene. Quest’anno saranno 20 i gruppi provenienti da tutto il mondo che si esibiranno con le loro danze e canti tradizionali, parte di quella cultura spesso tramandata oralmente che anima il mondo. Ma il festival vuole metere in scena lo spirito del pianeta non solo attraverso spettacoli di musica e danza.

#SPIRITUALITA’ # MEDICINE ALTERNATIVE #CULTURE INDIGENE

E’ la novità assoluta dell’edizione 2022 del festival. Uno spazio tutto dedicato alla spiritualità. In mezzo a questo angolo circolare chiaramente il fuoco sacro degli indigeni. Intorno, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, si potranno incontrare e interagire con rappresentanti di gruppi africani e maori (zona sud), gruppi medievali e celtici, oltre che rievocatori delle storie tradizionali bergamasche (zona nord), monaci tibetani, associazione culturale giapponese e Quasquai (zona est) e nativi americani (zona vest). Ognuno dei gruppi suddetti darà vita anche al tradizionale villaggio indigeno dove si terranno incontri e seminari con gli stessi gruppi. Quest’anno ci saranno 9 “uomini medicina” (“Uomo di medicina” o “donna di medicina” sono termini inglesi usati per descrivere guaritori tradizionali e leader spirituali dei nativi nordamericani e di altri popoli indigeni o aborigeni). E, dulcis in fundo, un albero sui cui rami si potranno appendee le proprie preghiere, scritte su pezzi di stoffa di vari colori.

# AMBIENTE

Da sempre attento all’ambiente e al rispetto per la madre terra, il festival quest’anno avrà un focus tutto dedicato all’Amazzonia (il grande polmone del pianeta) e a quello che il governo brasiliano sta discutendo e probabilmente approverà. L’espropriazione delle terre di diverse tribù indigene, per perpetrare lo scempio che multinazionali, con la complicità di politici, stanno compiendo da decenni, stuprando la foresta amazzonica. Oltre ai 3 gruppi proveniente dall’Amazzonia, che porteranno la loro testimonianza, saranno presenti membri del tribunale indigeno che lotta per i diritti degli indigeni di tutto il mondo. Oltre a ciò sono previste tutti i giorni conferenze animate dalla cordata di associazioni green, eco di Naturalmente.

#IMPATTO ZERO

Come per tutte le edizioni precedenti grande è l’attenzione del festival affinchè “l’impronta” dell’evento sul territorio sia a impatto zero. Molte le associazioni che aiuteranno nel raggiungere l’80% di raccolta differenziata.

#SALUTE #MASSAGGI

Tutti i giorni, all’interno del padiglione fiera sarà possibile, con offerta libera, accedere a massaggi di vario tipo (rilassante, shiatsu, olistico). Brevi sessioni di 20 minuti per far conoscere ai visitatori le varie pratiche esistenti che vanno oltre la fisioterapia tradizionale

#FOOD

Nell’area di 4000 mq ci saranno i seguenti ristoranti; Brasiliano Messicano, hamburgheria, Argentino, Kebab, Pokè, Sri Lanka, Pizzeria piadineria, Eritreo, Regionale, Creperia, Gelateria, Area frutta fresca, Zucchero filato

#VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’

Da sempre Lo spirito del pianeta vuol dire volontariato e solidarietà. E anche quest’anno lo dimostra nei fatti. Molte le società coinvolte per gli allestimenti, ingegneri, servizi Comunali per la raccolta dei rifiuti.

Fiera di Bergamo – Ingresso libero

Sarà presente una struttura al coperto che garantirà la realizzazione degli spettacoli anche in caso di maltempo

Orari di apertura del centro

Tutti i giorni feriali e sabato: dalle ore 19.00 alle 24.00

Domenica: dalle ore 12.00 alle 24.00

www.lospiritodelpianeta.it