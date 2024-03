“Libere per Costituzione, le 21 donne che hanno fatto l’Italia” è un libro per ragazzi, ma non solo. Pubblicato da Salani Editore, scritto da Serena Riglietti, Margherita Madeo, Valeria De Cubellis, racconta la storia delle 21 donne che hanno fatto parte dell’Assemblea Costituente, donne che con il loro infaticabile operato hanno immaginato e costruito un’Italia migliore. In queste pagine si raccontano le loro incredibili vite, come sono riuscite a nutrire i propri sogni e come hanno lottato per realizzarli. Donne che si sono incontrate sul terreno comune dell’affermazione dei diritti e dell’uguaglianza di tutti, senza alcuna discriminazione, restando unite e superando le diversità in vista di un obiettivo condiviso. Vite comuni e nello stesso tempo sorprendenti che incoraggiano a custodire il dono più prezioso che abbiamo ricevuto in eredità: essere cittadine e cittadini liberi che non hanno paura di credere in un mondo migliore e di fare tutto il possibile per costruirlo.

