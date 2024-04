Muore nel lago di Lugano per cercare di salvare il cane

Un turista francese di 34 anni è morto all’ospedale di Lecco dopo essere stato recuperato questa mattina a una decina di metri di profondità nel lago di Lugano a Porlezza (Como). Era finito in un torrente per recuperare il cane. Le condizioni del paziente erano disperate: i sommozzatori dei vigili del fuoco lo avevano riportato a riva in arresto cardiaco e in ipotermia. Trasportato in elicottero al Manzoni, è morto alcune ore più tardi. La tragedia è avvenuta in un campeggio che costeggia il torrente Cuccio, che scende dai monti della Val Cavargna, dove ha nevicato di recente, e che per questo è carico d’acqua gelida. Il turista ha tentato di recuperare il cane, ma la corrente lo ha trascinato fini al lago di Lugano.