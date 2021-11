Stava facendo flessioni il ragazzo travolto in tangenziale

Secondo le indagini, Isac Beriani stava tornando da una festa ed era in macchina con altri quattro amici quando uno di loro si è sentito male per il troppo alcol; il conducente ha accostato e il giovane è sceso mettendosi a fare esercizi sulla corsia di destra finendo inevitabilmente investito.

Stava facendo le flessioni al buio in mezzo a una delle tre corsie della tangenziale Est di Milano, Isac Beriani, il ventenne italo algerino che nella notte tra sabato e domenica, nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini, è stato investito da un’automobile ed è morto poco dopo in ospedale. E’ la prima ricostruzione emersa dalle indagini del pm Francesco De Tommasi. Secondo i primi accertamenti, il giovane stava tornando da una festa ed era in macchina con altri 4 amici quando a un certo punto uno di loro si è sentito male, per via dei troppi drink, al punto da obbligare chi guidava ad accostare. A quel punto il ragazzo è sceso dall’automobile e nella corsia di destra della carreggiata ha cominciato a fare gli esercizi.