Chi educò cristianamente Jorge Mario Bergoglio? Chi ha inciso nella spiritualità del futuro pontefice? Chi ha segnato in profondità, con la parola e l’esempio, la formazione cristiana del Papa argentino?

Nel libro “Ho fatto cristiano il Papa”, pubblicato di recente da Libreria Editrice Vaticana, il giornalista Ferruccio Pallavera risponde a queste domande tratteggiando il profilo biografico di Don Enrico Pozzoli, il missionario salesiano originario di Lodi che ha battezzato il piccolo Jorge Mario Bergoglio, ne è stato per diversi anni il confessore e il padre spirituale, fu molto amico della sua famiglia arrivando a indirizzare la vocazione religiosa del giovane Jorge Mario verso la Compagnia di Gesù.

“Quando papa Francesco ha saputo che stavo scrivendo un libro su Don Pozzoli – afferma Pallavera -, ha avuto la cortesia e la grande gentilezza di invitarmi a casa sua, a Casa Santa Marta, in Vaticano. E mi ha dedicato diverso tempo per raccontarmi personalmente i suoi ricordi e il suo debito spirituale verso Don Pozzoli”

Ascolta l’intervista all’autore del libro