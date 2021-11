Appello dei rianimatori: “Vaccinarsi subito e fare la terza dose”

Gli anestesisti chiedono anche al governo di "mettere in atto subito manovre per una maggiore attenzione, senza attendere il colore giallo".

“A seguito del ricovero in terapia intensiva, i pazienti Covid hanno una possibilità di decesso dal 30 al 75%. Dobbiamo evitare questi ricoveri. Il nostro appello è chiaro: chiediamo a tutti gli italiani di vaccinarsi e ai vaccinati da più di 6 mesi di fare la terza dose, e di attenersi all’uso delle mascherine e igiene delle mani”. E’ l’appello lanciato da Antonino Giarratano, presidente della Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti). “Chiediamo al governo di mettere in atto subito manovre per una maggiore attenzione, senza attendere il colore ‘giallo’ che significa già 15% di ricoveri in più e nuovi morti”.