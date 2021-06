I turisti stranieri snobbano Milano

ATR, l’associazione degli albergatori milanesi di Confesercenti, ha accolto con favore l’apertura della stagione turistica lombarda, avvenuta il 28 giugno nel corso di un evento all’hotel Tremezzo, sul lago di Como, ma fa notare che gli attuali flussi dei turisti stranieri portano a Milano pernottamenti di massimo una notte, per poi proseguire verso altre destinazioni, fuori Regione. Proprio a Milano, fa notare l’associazione, non sta avvenendo alcun ritorno dei turisti e nemmeno degli eventi che al massimo potranno avere luogo a settembre pur potendo ricominciare dal 1° luglio. “E’ assolutamente utile far sapere che la Lombardia è una destinazione sicura – commenta il presidente di ATR, Rocco Salamone – ma è necessario ribadirlo non solo per i turisti stranieri di prossimità, ma anche per il mondo degli eventi e del turismo business che ruota attorno a Milano, che oggi soffre oltre modo una ripartenza che non la riguarda”.