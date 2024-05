Tredicenne non rincasa da scuola, ricerche nel Varesotto

A Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, si cerca Andrei, tredicenne che non è rincasato da scuola dal pomeriggio di ieri, giovedì 9 maggio. Immediata la denuncia di scomparsa ai carabinieri che ha fatto scattare il protocollo di ricerca. Dopo le prime indagini, è stato allestita l’Unità di Crisi Locale, con l’impegno di carabinieri, vigili del fuoco e volontari del posto. La famiglia ha lanciato l’appello sui social per ritrovarlo. A questo primo appello si aggiunge quello della scuola attraverso l’insegnante, ed ex assessore alla gentilezza Melissa Derisi: “Andrei torna subito, ti abbracciamo e aspettiamo a braccia aperte – dice Derisi – Andrei è un alunno educato e rispettoso, è intelligente e perspicace, spigliato e determinato, forse dimostra qualche anno in più della sua età, ha un ottimo rapporto con i compagni, non c’era nulla che facesse presagire la scomparsa”. Al momento l’ipotesi degli inquirenti è quella dell’allontanamento volontario. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare immediatamente il 112.