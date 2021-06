Il sindaco: ho sempre detto che a Milano è meglio correre ognuno per conto suo.

La rottura tra l’ex premier Giuseppe Conte e M5S, “secondo me non è una cosa buona. Non è certamente una cosa positiva. Ovviamente mi riferisco più a livello nazionale, posto che a livello milanese ho sempre detto che era meglio correre ognuno con la propria squadra e distanza”. Cosi Giuseppe Sala a margine della cerimonia di consegna del ‘Premio Campione’ organizzato dai City Angels.