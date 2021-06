Con il treno storico alla scoperta delle Centovalli

Domenica 18 luglio il treno storico della Ferrovia delle Centovalli torna a viaggiare tra Camedo e Locarno. Un’esperienza unica da vivere a bordo di vagoni del 1923. Un viaggio in un’atmosfera d’altri tempi alla scoperta delle selvagge vallate delle Centovalli. Maggiori informazioni e prevendita su www.biglietteria.ch. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra FART (Ferrovie autolinee regionali ticinesi) e SEFT (Società Esercizio Ferroviario Turistico), nasce allo scopo di riscoprire la storica linea ferroviaria tra Locarno e Camedo a bordo di vagoni che risalgono al 1923, anno di inaugurazione della linea. Un viaggio che profuma di storia scandito dal lento intercedere del treno lungo il percorso e dal profumo del legno antico, che proietta i viaggiatori nel passato. La velocità ridotta del treno offre al passeggero ancora più tempo per lasciarsi incantare dal paesaggio circostante: dalle gole di Ponte Brolla, agli imponenti ponti a strapiombo sulle selvagge vallate delle Centovalli.

Orari per chi viaggia da Domodossola

Per i viaggiatori in partenza da Domodossola è possibile abbinare il viaggio con la Ferrovia Vigezzina-Centovalli tra Domodossola e Camedo.

10.25 Partenza da Domodossola con treno di linea della Ferrovia Vigezzina-Centovalli 11.39 Arrivo a Camedo

12.06 Partenza da Camedo con treno storico

13.00 Arrivo a Locarno

14.13 Partenza da Locarno con treno storico

15.07 Arrivo a Camedo

16.24 Partenza da Camedo con treno di linea della Ferrovia Vigezzina-Centovalli 17.36 Arrivo a Domodossola

Il viaggio di andata e ritorno sul vagone storico acquistabile online ha un prezzo di 28.50 euro (incluse commissioni di vendita), i ragazzi fino a 16 anni viaggiano con il 50% di sconto, i bambini fino a 6 anni non compiuti viaggiano gratis. I biglietti del treno storico possono essere acquistati online su www.biglietteria.ch. Per acquistare il viaggio in treno Domodossola – Camedo – Domodossola si rimanda al sito della Ferrovia Vigezzina-Centovalli www.vigezzinacentovalli.com Per viaggiare a bordo del treno storico occorre acquistare il biglietto speciale, non sono riconosciuti altri titoli di trasporto. Posti limitati, prenotazione consigliata.