Milano, centrodestra ancora senza candidato

Il vertice del centrodestra a Roma si è concluso con la scelta del candidato per la Regione Calabria ma sono ancora da decidere i nomi per le amministrative di Milano, Bologna e Napoli. “Per le città di Bologna, Milano e Napoli sono in corso approfondimenti che si concluderanno nel giro di pochi giorni”. Lo fa sapere la Lega. Milano dunque aspetta ancora di sapere chi sarà lo o la sfidante di Beppe Sala, il sindaco uscente di centrosinistra già ricandidato da tempo a un secondo mandato.