Coronavirus, Milano attiva servizio dog sitter per anziani

Ai servizi di aiuto agli over 65 della rete “Milano Aiuta” si aggiunge “Mai solo, se resti a casa”, l’iniziativa promossa per supportare gli anziani con animali durante l’emergenza Covid-19 con consegne gratuite di generi di prima necessità e prodotti per la cura degli animali e un servizio gratuito di dog sitting. Lo comunica una nota di Palazzo Marino. “Come Amministrazione comunale diamo tutto il nostro supporto a questa importante iniziativa che mette in campo le energie del terzo settore, del volontariato e di attori privati per aiutare i nostri concittadini over 65 più in difficoltà nella gestione dei loro animali di compagnia – dichiarano Gabriele Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e Roberta Guaineri, assessora con delega alle Politiche per la tutela e la difesa degli animali –. Un aiuto concreto alle persone più anziane della nostra comunità, alle quali è raccomandato di rimanere a casa quanto possibile, e ai loro compagni di vita a quattro zampe, il cui benessere è un fattore essenziale per garantire quel conforto affettivo tanto importante in questi giorni così difficili”. Per qualsiasi segnalazione o informazione è stata attivata la mail maisolo@jesurumenergiesociali.org e i seguenti numeri telefonici: 02 82396262 – 0282396260.