Coronavirus, aiuti anche dagli Stati Uniti: sette camion di attrezzature mediche in arrivo a Rho

Gli Stati Uniti hanno inviato dalla base militare toscana di Camp Darby sette camion di attrezzature mediche utili per la lotta al Coronavirus. Il prezioso materiale donato dalla Defense Security Cooperation Agency (DSCA) è stato consegnato all’ospedale di Rho. La spedizione ha incluso letti da ospedale, materassi, barelle, sedie a rotelle pieghevoli, armadietti medici e lenzuola.

“Ringraziamo per la vicinanza gli Stati Uniti d’America. Un Paese amico dell’Italia, amico della Lombardia” ha sottolineato Alan Christian Rizzi, sottosegretario regionale con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali. “La nostra Regione ha intessuto ottime relazioni in ogni parte del mondo – ha concluso – rapporti che in un momento di emergenza come questo si concretizzano in aiuti tanto concreti quanto importanti”