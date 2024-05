Vendevano auto online e poi sparivano con i soldi, sgominata banda di truffatori

Sgominata dai carabinieri di Vimercate (Mb) una banda dedita alle truffe online. In carcere 54enne e un 34enne, domiciliati nei comuni di Dalmine e Bergamo. Sottoposti all’obbligo di dimora nei comuni di Burago di Molgora (Mb) e Capriate San Gervasio (Bg) un 50enne

e di una donna 49enne. Denunciate altre 8 persone. Le accuse sono di associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Per il momento, sono 25 le truffe contestate ai danni di vittime residenti nelle province di Monza e Brianza, Vicenza, Udine, Torino, Arezzo, Napoli, Lecce, Siena, Padova, Mantova e Prato, che hanno fruttato, tra l’agosto 2022 e giugno 2023, oltre 50 mila euro.

L’indagine è partita nel novembre 2022, dalla denuncia del titolare di una carta PostePay che aveva notato sul proprio estratto conto alcuni movimenti anomali. Gli investigatori hanno accertato che le spese erano state fatte dal figlio, vittima di una truffa online, attraverso la pubblicazione di finti annunci “esca” su note piattaforme virtuali dedicate alla compravendita di auto. Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi della banda di truffatori: le vittime, interessate all’acquisto di un veicolo il cui annuncio di vendita era spesso corredato anche di fotografie e informazioni dettagliate, contattavano il finto venditore al recapito indicato e versavano una somma di denaro a titolo di anticipo, riservandosi di corrispondere il saldo all’atto della consegna del bene. Tuttavia, l’affare non si concretizzava: gli autori delle truffe, dopo aver incassato l’anticipo concordato, si rendevano definitivamente irreperibili. I truffatori si riunivano in un noto locale di

ristorazione di Agrate Brianza (i cui titolari e il relativo personale sono risultati del tutto ignari ed estranei alla vicenda), dove venivano concordate le fasi e le modalità di ciascuna truffa, nonché la spartizione dei proventi.