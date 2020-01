Un’intera famiglia è finita all’Ospedale Niguarda in codice rosso per intossicazione da monossido di carbonio. Lo comunica Areu, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Si tratta dei genitori e dei due figli di 10 e 5 anni. L’allarme è scattato a mezzanotte in via Ernesto Rossi a Lachiarella, dove sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Gli adulti, un uomo di 44 anni e una donna di 42, e i bambini presentavano tutti i classici sintomi da intossicazione da monossido e sono stati quindi ricoverati ospedale.

Un altro caso con conseguenze meno gravi si è registrato a Cimnago frazione di Lentate sul Seveso (Mb), in via San Michele Del Carso. Anche in questo caso coinvolte 4 persone, 2 donne di 57 e 22 anni e 2 uomini di 47 e 58, ricoverate in codice giallo all’Ospedale di Carate Brianza (Mb).

A Saronno in via Favio Strà stessa situazione per un’altra famiglia intossicata da monossido di carbonio. Si tratta di una coppia di 40enni e dei figli di 7 e 6 anni. Anche per loro codice giallo.