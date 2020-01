Intervento di soccorso ieri sera per due persone bloccate sulla Grigna Settentrionale. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 20:00. I due alpinisti (un uomo del 1951 della provincia di Como e una donna del 1961 della provincia di Monza), erano partiti la mattina dai Resinelli, con l’intenzione di raggiungere il rifugio Brioschi, in Grigna Settentrionale. Con il buio però si sono trovati in difficoltà; non erano in grado di dare la loro posizione esatta e allora sono stati messi in contatto con un referente della Stazione Valsassina – Valvarrone; lo scambio di informazioni ha permesso di localizzarli. Si trovano bloccati sulla cresta che conduce in cima, poco dopo il bivacco Merlin, nel comune di Pasturo. In accordo con la Centrale, è stato fatto decollare l’elisoccorso da Como. Una squadra di sei tecnici si è portata nella piazzola della Comunità Montana a Barzio, pronta a intervenire in caso di necessità. Il sorvolo ha permesso di individuarli. Sono stati recuperati con il verricello – entrambi erano illesi – e trasportati in piazzola a Barzio. Infine, sono stati accompagnati con un mezzo del Soccorso Alpino fino ai Piani dei Resinelli, dove avevano parcheggiato l’auto.