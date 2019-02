Corsico (Mi), sequestrati oltre 240 kg di hashish [VIDEO]

(MIANEWS) Milano, 07 FEB – Oltre 240 kg di hashish suddivisi in pacchi da 30 kg ciascuno per un valore sul mercato di oltre 2 milioni e mezzo di euro: questo è quanto hanno sequestrato gli agenti della Squadra Mobile in un’operazione antidroga realizzata a Corsico. Operazione che ha portato all’arresto per traffico di sostanze stupefacenti di un cittadino marocchino di 32 anni, con precedenti e obbligo di firma presso il comune di Gambolò, in provincia di Pavia. Grazie a diverse fonti ‘di strada’ gli agenti erano venuti a conoscenza della presenza di un deposito, individuato poi all’interno di un’autorimessa in via Laura Conti, contenente un’importante quantità di sostanze stupefacenti. Dopo una serie di appostamenti, la Squadra Mobile ha notato una Nissan grigia guidata da un cittadino marocchino dall’atteggiamento molto sospetto entrare nell’autorimessa. L’uomo procedeva lentamente guardandosi spesso intorno per timore di essere seguito, finché non ha aperto uno dei box auto presenti prelevando alcuni grossi pacchi dal bagagliaio di una Opel Insignia lì parcheggiata. In quel momento gli agenti sono intervenuti scoprendo all’interno del garage altri pacchi in iuta, con sopra la scritta R10, delle stesse dimensioni contenenti hashish. Un grosso carico che, secondo gli inquirenti, avrebbe fruttato alla banda di nordafricani, di cui il marocchino di 32 anni farebbe parte, un guadagno di oltre 2 milioni e mezzo di euro.

Corsico, operazione antidroga. 240 kg di hashis sequestrati Oltre 240 kg di hashish suddivisi in pacchi da 30 kg ciascuno per un valore sul mercato di oltre 2 milioni e mezzo di euro: questo è quanto hanno sequestrato gli agenti della Squadra Mobile in un'operazione antidroga realizzata a Corsico. Publiée par Radio Lombardia sur Jeudi 7 février 2019