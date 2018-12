L’Eco Kakebo, il quaderno per rispamriare e cambiare stile di vita

Il kakebo è il “libro dei conti di casa” giapponese, usato per tenere in ordine e sotto controllo -in modo semplice ed efficace- la propria contabilità personale o familiare, che abbiamo imparato ad apprezzare in Italia. Ma “L’Eco kakebo”, il quaderno dei conti di casa pubblicato da Altreconomia è differente: non è solo un libro-mastro dove inserire guadagni e spese o dove annotare i risparmi conseguiti ma è anche uno strumento per cambiare i propri consumi, e il proprio stile di vita.

I 12 mesi dell’anno sono aperti da altrettanti brevi consigli di alcuni dei maggiori esperti e rappresentanti dell’economia sociale e solidali (vedi l’indice dei temi e degli autori). Il “quaderno” offre un quadro delle alternative ecologiche e solidali alle nostre abitudini di consumo e decine di consigli su come ridurre la propria impronta ecologica, in tema di cibo, energia, mobilità, salute, finanza, turismo e altro ancora. Un vero e proprio switch, un passaggio dai consumi “convenzionali” ai stili di vita buoni per l’ambiente, per gli altri e per noi stessi.

Ascolta l’intervista a Massimo Acanfora, editor di Altreconomia