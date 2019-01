Raffiche di vento, incendi nei boschi

Un incendio è scoppiato ieri nei boschi del comasco, alimentato dal vento forte che soffiava nel pomeriggio nel nord della Lombardia. E’ successo a Montemezzo (Co). Una persona si è lievemente ustionata nel tentativo di spegnere le fiamme, mentre altre sono rimaste intossicate dal fumo in un agriturismo a Sorico. Sul posto i vigili del fuoco, la Protezione Civile e i mezzi di soccorso. L’incendio è scoppiato sulle pendici del monte Belinghera, tra i Comuni di Montemezzo, Sorico e Gera Lario, nella zona dell’Alto lago di Como, al confine con la Valchiavenna. Le fiamme, propagatesi facilmente con il forte vento e grazie al terreno molto secco, hanno interessato un fronte di un paio di chilometri a circa mille metri di quota. Una cinquantina di persone sono state costrette a lasciare in via precauzionale le loro baite sui monti, abitate in questo periodo di festività, perché minacciate dalle fiamme.In seguito al forte vento è stata più volte interrotta la navigazione di battelli, aliscafi e traghetti soprattutto nella zona del Centro Lago di Como.