Salta l’accordo con i vigili, concertone di Capodanno senza ghisa in piazza

Salta l’accordo tra i vigili e il comune di Milano. La sera di Capodanno al concertone di piazza Duomo non ci saranno vigili a presidiare, ma quasi esclusivamente steward reclutati dagli organizzatori, che staranno ai varchi di accesso all’area aperta al pubblico. La piazza potrà accogliere non più di 20mila persone per assistere all’esibizione di Francesco Gabbani. Ai controlli verranno bloccate le persone che avranno spray urticanti, petardi, bottiglie di vetro e armi di ogni genere.

L’accodo con i vigili è saltato ieri sera al termine di un incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e una parte delle sigle sindacali della polizia locale sul tema dell’introduzione del badge per regolare i turni del personale. I sindacati hanno confermato che vigili si asterranno dagli straordinari durante la notte di Capodanno e per il concerto in Duomo ci saranno non più di 70 ghisa