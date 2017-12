I vandali preferiscono la linea verde

Un’altra notte brava in metropolitana; gruppetti di ragazzi che quasi ogni sabato sera entrano scavalcando, fanno vandalismi, fumano canne nelle stazioni e restano sistematicamente impuniti. Sembra che la linea presa più spesso di mira sia la verde, la M2, in particolare nei tratti desolati tra Cimiano-Crescenzago e le varie stazioni in superficie fino ai capolinea di Cologno Nord e Gessate. Ma non solo. Nella notte tra sabato e domenica è successo ancora. A Centrale, dove sono stati spaccati alcuni apparati anti incendio, così come a Porta Genova e in altre fermate. Secondo le informazioni che siamo riusciti a raccogliere, sabato sera i vandali del fine settimana sono tornati in azione lungo un po’ tutta la linea verde, fino a tarda ora. L’ultimo treno per Gessate è stato pesantemente vandalizzato tanto che non ha potuto proseguire la corsa e sono stati fatti scendere tutti i Vimodrone ma le forze dell’ordine erano a Cernusco sul Naviglio e non avrebbero aspettato. Le stazioni in superficie della linea 2 vengono prese di mira – secondo quanto ci raccontano – sempre più di frequente. In diverse occasioni i lavoratori Atm hanno denunciato la scarsa sicurezza in metropolitana e su diverse linee di superficie, in particolare nelle ore notturne e nei fine settimana. Il personale della “security” interna non basta per assicurare il controllo in tutte le stazioni e dove riesce ad arrivare non ha certo poteri di polizia. Così chi si diverte a danneggiare treni e stazioni ha la quasi certezza dell’impunità.