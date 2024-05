Violenza su un minorenne in treno a Calolziocorte (Lc), arrestato 24enne

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato per violenza sessuale ai danni di un minore un italiano di 24 anni pluripregiudicato. I fatti sono avvenuti a bordo di un treno diretto a Lecco dove, all’altezza della stazione di Calolziocorte il 24enne, approfittando della discesa dei passeggeri presenti in carrozza, ha preso posto vicino a un giovane 17enne iniziando a chiedere con insistenza di essere toccato nelle parti intime. Il giovane, intimorito, ha dapprima assecondato il 24enne fino a che non si è ribellato alla violenza allontanandolo con la forza e dirigendosi verso il capotreno per chiedere aiuto. Arrivato alla stazione di Lecco Maggianico il 24enne è sceso dal treno facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, all’arrivo del convoglio, hanno raccolto le deposizioni del ragazzo e, tramite la visione delle immagini di videosorveglianza a bordo del treno, sono riusciti a identificare in breve tempo il violentatore, un pluripregiudicato della zona, denunciato in passato per violenza sessuale, maltrattamenti e reati contro il patrimonio. Le ricerche si sono concluse quando un agente della Polfer, fuori servizio, ha riconosciuto l’uomo mentre si trovava in metropolitana a Milano. Il 24enne è stato portato negli uffici della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale ed è stato riconosciuto dal 17enne. Il violentatore si trova nel carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.