Fedez rassicura i fan sui social: “sto bene, nulla di grave”

“Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”. Il rapper milanese Federico Lucia, in arte Fedez, ha scritto su Instagram per rassicurare chi lo segue sulle sue condizioni di salute. L’artista aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan, in onda su Rai2, per problemi di salute. Lo staff di Fedez aveva poi fatto sapere che il 34enne non era stato bene, tanto da doversi rivolgere all’ospedale. Dopo la visita il rapper aveva fatto ritorno a casa, evidenziando che il malessere non era (per fortuna) così grave da da arrivare ad un ricovero. Lo sfogo sui social oggi quando Fedez ha scritto di “aver avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave”.