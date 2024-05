CCCP, il tour fa tappa al Carroponte di Sesto San Giovanni

Al via martedì da Piazza Maggiore a Bologna il tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è” dei CCCP-Fedeli alla linea. Giovedì 23 maggio si terrà la seconda tappa del tour al Carroponte di Sesto San Giovanni (Via Luigi Granelli 1 MI), per un’anteprima del MI AMI FESTIVAL. Il concerto inizialmente previsto il 23 maggio al Circolo Magnolia (MI), in seguito al sold out e alle numerose richieste è stato spostato al Carroponte (inizio concerto ore 21.00). In seguito alla mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024” tenutasi nei suggestivi Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli, le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album live inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, a 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, accompagnati dalla band composta da Luca Rossi, Simone Filippi, Ezio Bonicelli, Simone Beneventi e Gabriele Genta si preparano ora a portare la loro energia sul palco dei principali festival italiani, presentandosi come uno degli eventi più attesi nell’estate 2024.

Lontani dall’esser solo un’espressione nostalgica, i CCCP – Fedeli alla linea ritornano su grande richiesta per rivolgere al mondo di oggi il loro messaggio. Liberi da qualsiasi etichetta e confine, si immergono in una serie di performance live che attraversano il sacro e il profano, dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” riecheggia con una rinnovata attualità. Il loro successo è il risultato della capacità di rendere ogni azione iconica, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

Tutte le date di “In FEDELTÀ la LINEA c’è”:

21 maggio in Piazza Maggiore a BOLOGNA SOLD OUT

23 maggio al CARROPONTE di Sesto San Giovanni MILANO, per un’anteprima del MI AMI Festival NUOVA VENUE

13 giugno all’Ippodromo delle Capannelle ROMA, nell’ambito di Rock in Roma

27 giugno a COLLEGNO (TO), nell’ambito di Flowers Festival

28 giugno al Barton Park di PERUGIA, nell’ambito di Moon in June

4 luglio a Villa Bellini di CATANIA, nell’ambito di Summer Fest

11 luglio in Piazza Ariostea a FERRARA

12 luglio a Villa Ca’ Cornaro di ROMANO D’EZZELINO (VI), nell’ambito di Ama Festival

21 luglio a SERVIGLIANO (FM), nell’ambito di NoSound Fest

26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino di FIRENZE, nell’ambito di Musart Festival SOLD OUT

27 luglio all’Arena del mare, Porto Antico di GENOVA, nell’ambito del Balena Festival

3 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO, nell’ambito del Festival Abbabula

9 agosto a MELPIGNANO (LE), nell’ambito di SEI Festival

29 agosto a MANTOVA, Esedra Palazzo Te