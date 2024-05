Arresto di Toti, Salvini: “Anch’io rischio la galera per gli sbarchi”

“Non mi basta l’iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male. Quindi, conto che si faccia chiarezza il prima possibile”: così il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Salomone a Milano, ha commentato l’arresto del governatore della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari con l’accusa di corruzione. “Per me – ha sottolineato il leader della Lega – ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria a Bari, a Torino, a Genova e ovunque. E, quindi, non commento. Mi spiace, però io stesso sono a processo e rischio la galera perché ho bloccato gli sbarchi“. “Si è innocenti – ha ribadito Salvini – fino a prova contraria. E questo vale per tutti, per i politici, i giornalisti, gli infermieri”.

“Sono assolutamente sconcertato e assolutamente stupito”. Così il governatore lombardo Attilio Fontana commenta la notizia dell’arresto di Toti, a margine dell’evento Innovation Days Lombardia promosso dal Sole 24 Ore. “Sono assolutamente garantista, come nei confronti di tutte le persone che sono sottoposte a ogni tipo di indagine – prosegue – In questo caso poi conoscendo Giovanni lo ritengo una persona assolutamente seria, per bene, onesta per cui lo sconcerto è ancora maggiore”. Fontana spiega poi di essere “assolutamente convinto che durante le indagini saprà chiarire le contestazioni che gli vengono mosse – conclude – Contestazioni che mi sembrano più un teorema che una realtà. Comunque lasciamo spazio alla magistratura per svolgere il suo compito. Io sono vicino a Giovanni”.