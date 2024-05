Accoltella la convivente e tenta di incendiare la casa, ricercato

Accoltella la convivente perchè lei voleva interrompere la relazione. La donna, una peruviana di 56 anni, è rimasta gravemente ferita. L’uomo è poi fuggito dopo aver tentato di dare fuoco alla casa in cui vivevano insieme. L’ennesimo caso di violenza ad una donna è accaduto la scorsa notte nel comasco, in un appartamento di via Montegrappa a Mariano Comense dove i due vivevano da qualche tempo insieme al nipote di lei. E’ stato proprio il nipote a sentire le grida della zia e a dare l’allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti spegnendo subito l’incendio, mentre la donna è stata ricoverata in ospedale, colpita da sei fendenti. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuta al fatto che lei intendeva interrompere la relazione e aveva intimato all’uomo di lasciare la casa. Nella fuga, lui si è portato via l’arma con cui ha ferito la convivente, un coltello da cucina, e una borsa di lei contenente 500 euro. E’ ora ricercato dai carabinieri.