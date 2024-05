A Milano presentate nuove regole per fermare la “mala movida”

In vigore tra 90 giorni, le nuove regole disciplineranno il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali in alcune aree tutelate della città. In queste zone il rilascio avverrà solo al raggiungimento di un livello minimo di qualità del servizio stabilito da determinati parametri. Ad esempio verrà presa in considerazione la concentrazione di attività commerciali già presenti e la distanza tra loro, la presenza di ospedali, residenze protette e Rsa e altri luoghi sensibili. Inoltre, l’individuazione delle zone tutelate e il loro livello di tutela dipenderà da alcuni indicatori di criticità come ad esempio il numero di reclami ed esposti presentati dai cittadini. Per l’assessore comunale allo Sviluppo Econmico Alessia Capello “un regolamento che guarda al futuro e ad uno sviluppo più equilibrato e sostenibile della città”.