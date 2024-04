NAPOLI (ITALPRESS) – “Noi siamo agricoltori europei e crediamo in una Europa unita. In questo momento il mercato è unico, ma ci si arriva con mezzi e strumenti diversi: c’è chi ci va in bicicletta, c’è chi ci va a piedi, c’è chi ci va in Rolls-Royce. Ci sono alcuni Paesi membri che con gli aiuti di Stato permettono alle loro imprese di essere sostenute, a differenza ad esempio dell’Italia”. Lo dice il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, parlando al Maschio Angioino di Napoli a margine dell’assemblea regionale di Confagricoltura Campania.

