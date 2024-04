“Ieri abbiamo fatto una commissione in cui abbiamo detto che il gelato sarà escluso dai divieti. È partita, però, una campagna diffamatoria sulla città, perché si era presa un’ordinanza che esiste già a Bologna da due anni, a Roma dal 2022, a Torino da un tot di anni e la si è proposta”. Lo ha detto l’assessore comunale allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello, a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Conflavoro PMI, in via Monte Napoleone 8.

Sul regolamento antimovida, che limita il consumo di prodotti dopo la mezzanotte in strada, l’assessore ha sottolineato: “A differenza di attuarla e applicarla l’abbiamo semplicemente proposta aspettando un feedback per un mese: scade il 3 maggio il momento feedback, ma prima ancora di avere il feedback è partita una campagna polemica che è diventata virale, perché è arrivata anche all’estero, e questo ha fatto solo male alla città, perché quel divieto a oggi non c’è e nemmeno ci sarà e quindi raccontare che esiste già ha fatto male alla città, ma anche a quelle attività commerciali per la quale invece era stata montata questa campagna diffamatoria”.