Tutte le forze dell’ordine donano il sangue a Milano

Tutte le forze dell’ordine hanno donato il sangue, oggi, a Milano, nell’ambito di una giornata della trasfusione organizzata dalla Questura di Milano (in collaborazione con l’Ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato) e dall’ospedale di Niguarda dopo l’accoltellamento del vice ispettore Christian Di Martino, salvato, appunto, da numerose trasfusioni, per promuovere la pratica della donazione del sangue. Nel corso della mattinata hanno donato il sangue 35 poliziotti, e 5 appartenenti a tutte le altre forze dell’ordine variamente impegnate a Milano, simbolicamente, in rappresentanza di tutte le istituzioni di pubblica sicurezza: Carabinieri, Finanza, Penitenziaria, Locale, ed Esercito, per un totale di circa 70 persone.