Si è concluso sotto casa di Sergio Ramelli a Milano, con il rito del ‘presente’ e i saluti romani, il corteo organizzato ieri dai movimenti neofascisti in memoria del militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di estremisti della sinistra parlamentare. In testa al corteo lo striscione nero con scritto ‘Onore ai camerati caduti’. Alla fiaccolata hanno partecipato militanti di CasaPound, Lealtà e Azione, Forza nuova, Rete dei patrioti. Polizia e carabinieri li hanno monitorati lungo il percorso – da piazzale Gorini a via Paladini, dove si trova la targa e un murale dedicati a Ramelli – senza rilevare problemi di ordine pubblico. Secondo la questura, i partecipanti sono stati circa 1.500. Nel pomeriggio a Milano era stato ricordato anche Enrico Pedenovi, il consigliere provinciale del Movimento sociale ucciso in un agguato nel 1976 in viale Lombardia, dove ogni anno avviene la commemorazione.