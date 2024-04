A 100 all’ora in Svizzera (dove il limite è 50), motociclista milanese denunciato come ‘pirata della strada’

Andava a oltre 100 all’ora dove il limite è 50 su una strada del Canton Ticino, in Svizzera; un motociclista milanese di 34 anni è stato individuato dalla Polizia e denunciato al Ministero Pubblico come pirata della strada. L’uomo, lunedì 29 aprile, era a Mezzovico – Vira, nella zona di Lugano, e ha ignorato il limite dei 50 orari, abituato forse al lassismo italiano. E’ incappato però in un controllo radar della Polizia Cantonale. Non solo è stato denunciato (sarà la giustizia svizzera a stabilire la sanzione) ma gli agenti gli hanno sequestrato la moto e hanno immediatamente sequestrato la moto.