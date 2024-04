Giorgia come Marilyn nel murales di aleXsandro Palombo

Le elezioni Europee sono alle porte, da poche ore la Presidente del Consiglio Meloni leader di Fratelli d’Italia e dei conservatori europei ha annunciato la sua discesa in campo e nel centro di Milano in Via Monte Napoleone, è apparsa la nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo che ha immortalato con il suo tratto pop Giorgia come Marilyn nell’iconica posa con l’abito bianco da cocktail “The Subway dress” indossato nel 1954 dalla diva hollywoodiana sulle grate della metro di New York durante le riprese del film “The Seven Year Itch”.

“Pop Giorgia” è il titolo del nuovo murales di Palombo in cui Giorgia Meloni appare su una grata di ventilazione della metropolitana milanese con il famoso abito in crêpe di seta plissettato che con un soffio di vento inizia a svolazzare nonostante il tentativo di tenerlo giù, da sotto la gonna spunta la biancheria intima con la bandiera dell’UE. In questa nuova incursione artistica che riproduce una delle scene più cult del cinema mondiale emerge il lato più pop dello stile Palombo, “Gone with the Wind” (Via col vento) sono le parole con cui l’artista ha condiviso la sua nuova opera sui suoi canali social.

Lo scorso anno aleXsandro Palombo aveva già ritratto Giorgia Meloni nell’opera “Power is Female” ma insieme alla leader del PD Elly Schlein, entrambe spalla a spalla e incinte, sul grembo della Schlein la scritta “My uterus my choice” e su quello della Meloni “Not for rent”, una potente e profonda riflessione sul tema della maternità surrogata.

Negli anni Palombo ha realizzato molte importanti opere divenute celebri in tutto il mondo, tra le ultime anche quella dei Simpson ad Auschwitz sui muri del Memoriale della Shoah che in un anno è stata vandalizzata 5 volte con sfregi antisemiti.