Anziano ex finanziere spara ai ladri sorpresi in casa, un ferito

Un ex finanziere in pensione di 85 anni ha sparato a due ladri sorpresi in casa. E’ successo a Bergamo, nel quartiere periferico della città. Uno dei due, un albanese di 26 anni, è rimasto ferito: è stato sfiorato al collo da un proiettile e non è in gravi condizioni. È stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dopo essere stato curato e dimesso dall’ospedale. Il complice invece è scappato ed è stato rintracciato dopo qualche ora dalla polizia. Si tratta di un ragazzo di 26 anni albanese come il ferito, già dimesso dall’ospedale. Entrambi sono in carcere con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio invece la posizione del finanziere, che aveva tuttavia la pistola regolarmente detenuta. I due, armati di passamontagna, si sono introdotti nella villetta a schiera su due piani di Longuelo passando da una portafinestra sul retro, forzata con un piede di porco. Hanno quindi sorpreso l’anziano a letto mentre guardava la tv e lo avrebbero minacciato di consegnare soldi e preziosi. La moglie invece si trovava al piano di sopra. L’ex finanziere aveva la pistola sotto il cuscino: ha impugnato l’arma e sparato. I ladri, a quel punto, sono fuggiti portando con loro il borsello dell’uomo. La moglie, accorsa, ha allertato il 112.