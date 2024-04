Fiano e Moratti, confronto sul futuro dell’Europa

“Quale Europa prossima ventura. Visioni a confronto” è stato il tema del confronto tra Emanuele Fiano e Letizia Moratti ospitato venerdì pomeriggio dallo storico Circolo De Amicis di Milano. L’incontro è stato moderato dal direttore di Radio Lombardia Luca Levati. Entrambi candidati alle prossime europee, l’ex deputato Pd e l’ex sindaca di Milano, oggi in corsa con Forza Italia, hanno parlato dell’istituzione Europa, di immigrazione, transizione verde, lavoro, welfare e patto di stabilità. Due visioni a confronto tra due delle principali culture politiche del continente, quella popolare e quella socialista, a poche settimane dalle elezioni che saranno cruciali per il futuro dell’Europa in questa fase particolarmente difficile dal punto di vista geopolitico.