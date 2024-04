Politecnico e Statale eccellenze mondiali tra gli atenei

Il Politecnico di Milano si conferma un’eccellenza universitaria a livello internazionale. Lo certificano i dati del QS World University Rankings by Subject 2024 che vedono l’ateneo milanese tra le prime università nel mondo nelle sue discipline caratterizzanti: 7° posto sia in Design che in Architettura e al 23° posto in Ingegneria. Con un primato assoluto in Italia.

“Quello che emerge dall’ultima indagine QS è il valore delle ‘ingegnerie’ – commenta Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano -. In questo ambito specifico, entriamo in classifica tra i primi 25 al mondo in Data Science&AI, a fronte di una competizione serrata. Non meno importante è la conferma di come l’ateneo sia un’eccellenza assoluta in Architettura e Design”.

L’università Statale di Milano è risultata prima in Italia in cinque discipline nella classifica: medicina, farmacia e farmacologia, scienze veterinarie, odontoiatria e sport e materie afferenti.

“Le nuove posizioni più rilevanti per la Statale di Milano – sottolineano dall’ateneo sono nella disciplina Veterinary Science, che passa dalla seconda alla prima posizione in Italia e in quella Dentistry, area introdotta per la prima volta quest’anno, dove l’ateneo si colloca subito al primo posto in Italia e nel ranking 51-100 a livello mondiale. La Statale rimane inoltre saldamente al primo posto nelle discipline Pharmacy and Pharmacology , Medicine, Sport related subjects”.

La formazione universitaria italiana è al settimo posto nel mondo, al secondo nell’Ue. E’ quanto emerge dalla quattordicesima edizione della classifica mondiale delle università Qs. In Ue l’Italia occupa il secondo posto, dietro solo alla Germania.