Al via lo sciopero proclamato da Cgil e Uil a sostegno della sicurezza del lavoro, per una “giusta riforma fiscale” e per “un nuovo modello sociale di fare impresa”: la protesta sarà di quattro ore per tutto il settore privato e di otto ore per l’edilizia. Sono previste manifestazioni e iniziative, a livello territoriale, in tutta Italia. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione di Brescia.

Scioperano i lavoratori di Trenord dalle 9 alle 13. In funzione invece metro, tram e bus a Milano, dato che il prefetto ha precettato i lavoratori di Atm.