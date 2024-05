Maltempo, Seveso e Lambro sorvegliati speciali

Piove a dirotto a Milano e molte strade nella zona nord della città sono allagate. Seveso e Lambro sono sotto osservazione. Lo riferisce l’assessore alla sicurezza e protezione civile Marco Granelli. “Non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona nord di Milano (Cinisello Balsamo e Milano Lambrate) sono caduti 30mm di pioggia tra l’una e le 4 – scrive l’assessore sui social – Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli. Il Lambro in via Feltre è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2 a 1.95 alle 4.30 ed ora è stabile. Anche il Seveso è salito in maniera repentina giungendo a via Valfurva a Niguarda a 1.70 alle 4.15, ma ora sta scendendo. Le perturbazioni si muovono da sud-est verso Milano, ed ora siamo in attesa di una nuova che sta salendo da Lodi. Per il Seveso la vasca di Milano è pronta per entrare in funzione e questo avviene quando il livello di via Valfurva sale a 1,88 metri. Per il Lambro abbiamo avvertito le comunità e siamo in attesa di capire se saliranno ancora i livelli e allora dovremmo procedere con l’evacuazione. Le squadre di Protezione civile e di MM servizio idrico sono state attivate”.