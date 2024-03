NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito 8 Mandati di Arresto Europeo nei confronti di altrettante persone di origine partenopea, ritenute responsabili di diversi episodi di rapina, di orologi di lusso, in diversi Stati europei. Complessivamente sono 35 gli arrestati negli ultimi mesi nell’ambito di questa operazione internazionale volta al contrasto del fenomeno delle rapine degli orologi di lusso, coordinata da Europol.In particolare, è stato riscontrato che gli episodi erano stati commessi in gran parte nelle principali località turistiche della Spagna, anche se un rilevante numero di questi reati erano avvenuti anche in altre importanti città di Francia, Austria, Germania, Spagna e Svizzera.

pc/gtr

(Fonte video: Polizia di Stato)