AC/DC a Reggio Emilia 2024: info e prezzi dei biglietti

L’attesa è finalmente finita!

Tornano sul palco gli AC/DC! Uno dei gruppi più influenti e robusti nel rock di tutti i tempi.

La leggendaria hard rock band da record – quanto a milioni di dischi venduti e tour che hanno fatto la storia – torna in Europa dopo 7 anni con il POWER UP European Tour: 21 concerti in 10 paesi del continente e UNICA DATA ITALIANA!

AC/DC – Power Up Tour Europe 2024

Sabato 25 MAGGIO 2024 @ RCF Arena – REGGIO EMILIA

Prevendita dei Biglietti nominali disponibili in esclusiva sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle ore 10 di venerdì 16 FEBBRAIO, acquisto massimo di 4 biglietti per account. Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 Aprile.

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Settori

Red Zone: € 140,00 + prev.

Yellow Zone & Orange Zone: € 120,00 + prev.

Green Zone & Blue Zone: € 100,00 + prev.

Come sempre il promoter italiano Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

I bambini fino ai 6 anni di età entrano gratuitamente al concerto, dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni.

L’accreditamento degli ospiti con disabilità è gestito dalla Onlus Mani Amiche. È possibile fare richiesta a partire da oggi attraverso il sito ManiAmicheOnlus.org. Le richieste saranno elaborate seguendo l’ordine cronologico di ricezione fino a esaurimento posti all’interno dell’area prevista. Richieste inviate tramite altri canali (social o mail) non saranno prese in considerazione.

FRECCIAROSSA è treno ufficiale della tappa italiana e a partire dai prossimi giorni chi ha un biglietto per il concerto potrà acquistare i biglietti della Speciale Eventi con sconti dal 20% all’80% per raggiungere comodamente Reggio Emilia. Saranno previsti inoltre dei treni speciali i cui dettagli saranno diffusi al più presto, insieme a quelli inerenti i parcheggi.

Sarà presto disponibile sugli store digitali “Barley Arts x AC/DC”, un’app gratuita per iOS e Android che conterrà tutte le informazioni utili sul concerto italiano.

La line up ufficiale del tour 2024 degli AC/DC:

Angus Young – chitarra

Brian Johnson – voce

Stevie Young – chitarra

Matt Laug – batteria

Chris Chaney – basso

100.000 persone previste: sarà una festa ad altissimo voltaggio assolutamente da non perdere!