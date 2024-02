Incendio in una chiesa a Rozzano, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato, stamani, a Rozzano (Milano) all’interno di una chiesa in via Monte Grappa, la parrocchia dei santi Monica e Agostino. Non risultano feriti. Le fiamme, secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Milano dei Vigili del Fuoco, si sono sviluppate sul tetto, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Nessuno era all’interno dell’edificio e gli operai non sono rimasti coinvolti. Sul posto sono giunte autopompe dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio e arginare i danni alla struttura.