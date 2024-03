VISIONS OF ATLANTIS: in arrivo il nuovo album e tour più heavy di sempre!

Annunciato il nuovo e decimo album per la ciurma austriaca dei VISIONS OF ATLANTIS, pronti trascinare gli ascoltatori nella loro avventura sinfonica più heavy di sempre: “Pirates II – Armada” è in uscita il 5 Luglio 2024 via Napalm Records.

Dopo “Pirates”, disco che ha dominato le classifiche nel 2022, col secondo capitolo della saga dei pirati, i VOA puntano ancora più in alto e guidati dalla regina dei pirati Clèmentine Delauney e dal coraggioso capitano Michele Guaitoli reclamano la corona del metal sinfonico già difesa con “A Pirate’s Symphony” del 2023.

Emozioni, profondità e ricchezza di suono, in un vortice di delicate melodie catchy, chitarre ardenti e profumo salmastro: un vero e proprio uragano di sentimenti, in un viaggio in cui affronteranno battaglie e sconfiggeranno “Mostri“, a vele spiegate!

Lo splendido artwork di copertina è realizzato da Blake Armstrong, e le fantastiche foto della band sono a cura di Robert Eikelpoth. Prodotto da Felix Heldt, mixato e masterizzato da Jacob Hansen, e orchestrato da Lukas Knoebl con Simon Edward, “Pirates II – Armada” a partire dall’8 Aprile 2024 sarà anche un tour toccherà i palchi di Europa e America, con una produzione che sfiora il cinematografico. La data italiana è prevista al Legend Club di MILANO, domenica 19 Ottobre 2024. Biglietti già in prevendita su Ticketone.

PIRATES II – ARMADA

Track Listing:

To Those Who Choose to Fight The Land of the Free Monsters Tonight I’m Alive Armada The Dead of the Sea Ashes to the Sea Hellfire Collide Magic of the Night Underwater Where the Sky and Ocean Blend

Pirates II – Armada sarà disponibile nei seguenti formati:

Deluxe Boxset – include 1-CD Digisleeve, Backdrop con cornice, Pendente, BONUS 7″ LP che include brani esclusivi: Side A: “One Last Hope”, Side B: “Underwater” (Acoustic Version) – (Disponibile solo nel mail-order Napalm, edizione limitata a 500 copie)

2-CD Earbook (CD1: PIRATES II – ARMADA / CD2: PIRATES II – ARMADA – Orchestral Version) (Disponibile solo nel mail-order Napalm, edizione limitata a 500 copie)

2-LP Gatefold Marbled FIRE (include LP esclusivo con la bonus Track “Stormy Waters”) + 7″ LP “Armada” incl. Lato A: “Armada”, Lato B: “Armada” (Orchestral Version) OCEAN BLUE (Disponibile solo nel mail-order Napalm, edizione limitata a 300 copie)

2-LP Marbled MOONLIGHT OCEAN (include vinile esclusivo con la bonus Track: “Stormy Waters”)

2-LP Gatefold BLACK (include vinile esclusivo con la bonus Track: “Stormy Waters”)

Music Cassette (Disponibile solo nel mail-order Napalm)

1-CD Digisleeve

Digital Album

VISIONS OF ATLANTIS line up:

Clémentine Delauney – Voce

Michele Guaitoli – Voce

Christian Douscha – Chitarra

Herbert Glos – Basso

Thomas Caser – Batteria

Tutti a bordo!! Join The Armada!