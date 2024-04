THE CULT in concerto al Carroponte di Milano a Luglio

THE CULT annunciano oggi “The 8424 Tour”: 29 date tra Regno Unito e Europa per celebrare 40 anni di carriera con tutte le hit e il best of della loro discografia composta da 11 studio album.

Il gruppo guidato da Ian Astbury e Billy Duffy si esibirà in Italia a Milano in un’unica data promossa da MC2 Live.

THE CULT + Special Guest

Sabato 27 LUGLIO 2024 – MILANO @ Carroponte Sesto San Giovanni

I biglietti saranno in prevendita secondo le seguenti modalità:

– in esclusiva ​​su Metalitalia.com a partire dalle ore 10:00 del 17 Aprile (non sarà necessaria la registrazione al sito).

– vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com a partire dalle ore 10:00 del 19 Aprile.

Linea Rock/Radio Lombardia e Metalitalia.com sono media partner del concerto dei THE CULT.

Disponibili pacchetti vip sul sito ufficiale della band.

Prezzo del biglietto in prevendita: € 50,00 + d.p.



The Cult occupano un posto significativo nella storia della musica grazie al loro pionieristico post-punk a tinte hard rock con irresistibili melodie pop, uno stile unico che ha influenzato innumerevoli artisti dei generi più disparati. Con attitude senza compromessi, accattivante presenza scenica e un sound riconoscibile di grande impatto, il loro culto ha lasciato un segno indelebile e profondo nella musica moderna.

Formatisi nel 1983 a Bradford, in Inghilterra (agli esordi col monicker di Death Cult), THE CULT hanno venduto ad oggi 4 milioni di dischi con numerose certificazioni d’oro e di platino a livello internazionale, Stati Uniti compresi. “Sonic Temple” del 1989 resta il loro bestseller. Tra i loro inni storici più conosciuti e spavaldi spiccano “She Sells Sanctuary”, “Rain“, “Wild Flower”, “Lil’ Devil”, “Fire Woman” e “Edie (Ciao Baby”). L’ultimo album “Under The Midnight Sun” (2022) riconferma che hanno ancora il sacro fuoco del rock dentro! Durante i primi mesi del 2024, il quintetto – che vede John Tempesta alla batteria, Charlie Jones al basso e Mike Mangan alle tastiere, accanto naturalmente al duo protagonista di sempre Astbury & Duffy– si è esibito all’Howard Stern Show e ha pubblicato una serie di ristampe in vinile della propria discografia.