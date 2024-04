THE WHITE BUFFALO torna in Italia ad Ottobre

Torna in Italia THE WHITE BUFFALO con un tour di ben quattro concerti esclusivi ad Ottobre, a supporto del primo live album della sua carriera, di prossima pubblicazione.

Il bel tenebroso dell’Oregon Jake Smith, cantastorie baritono e penetrante – che il Boss Bruce Springsteen ha voluto in apertura del suo show al Circo Massimo di Roma nel 2023 – lo rivedremo sul palco con gli inseparabili compagni Matt “Machine” Lynott alla batteria e il polistrumentista Christopher Hoffee.

THE WHITE BUFFALO ITALY 2024

Venerdì 25 OTTOBRE – FIRENZE @ Viper Theatre

Sabato 26 OTTOBRE – ROMA @ Largo Venue

Domenica 27 OTTOBRE – PORDENONE @ Capitol

Martedì 29 OTTOBRE – MILANO @ Magazzini Generali

I biglietti sono già disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.

Potente e provocatorio, ruvido ma di un’eleganza rara, intreccia trame di folk che sgorgano dal cuore, bluesaccio sofferto e rock-americana, in una sorta di alternative country che sfiora il più vigoroso cowpunk. I suoi concerti straripanti di energia, spesso culminati in “tutto esaurito” come a Torino e Livorno nel 2023, sono un’esperienza da vivere sulla pelle, così autentica nel trasporto emotivo da far cadere in un’estasi collettiva. L’ultimo lavoro da studio è “Year Of The Dark Horse” del 2022 (Snakefarm Records/Universal Music Group), prodotto da Jay Joyce. The White Buffalo è noto anche per i ruoli televisivi nelle serie “Sons Of Anarchy”, “Californication”, “The Punisher”, “This Is Us”, “Longmire” e film tra cui “Safe Haven” e “West Of Memphis”. É stato nominato per un Emmy con “Come Join The Murder” scritta a sei mani con Bob Thiele e Kurt Sutter per l’episodio finale di “Sons Of Anarchy” (2015) e come 9° miglior artista di sincronizzazione TV/film nel 2019, conquistando anche posizioni ragguardevoli nella prestigiosa classifica di Billboard.

Per imparare a conoscerlo un po’ più da vicino nella sua selvatica franchezza, colgo occasione per riproporre la mia intervista per Linea Rock targata 2022.