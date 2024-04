DREAM THEATER: il grande ritorno in Italia con Portnoy

I DREAM THEATER tornano in tour in Europa per celebrare 40 anni di carriera, riproponendo il format “An Evening With” e ripresentandosi al pubblico con il leggendario Mike Portnoy alla batteria. In scaletta ci saranno tutti i grandi classici che hanno reso la band un colosso del Prog Metal sin dagli esordi.

Due gli imperdibili appuntamenti in Italia…

DREAM THEATER – 40th Anniversary Tour 2024/2025

Venerdì 25 OTTOBRE – MILANO @ Forum Assago

Sabato 26 OTTOBRE – ROMA @ Palazzo dello Sport

I biglietti saranno in prevendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com a partire dalle ore 10:00 del 12 Aprile 2024.

Informazioni sui Vip Packages disponibili a questo indirizzo.

Prezzo del biglietto a partire da € 65,00 + d.p.

La band dichiara: “Questo tour sarà davvero speciale per tutti noi! Ogni concerto sarà emozione pura. Non vediamo l’ora di salire nuovamente sul palco insieme per celebrare i nostri 40 anni con voi. Questo è solo l’inizio, sono in arrivo molte altre novità interessanti che condivideremo con voi nei prossimi mesi”.

I Dream Theater sono stati recentemente nel loro DTHQ per lavorare al loro 16° studio album, il primo insieme a Mike Portnoy dai tempi di “Black Clouds & Silver Linings” (2009).