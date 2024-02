Sfasciano undici auto, sette sono di giocatrici del Milan

Hanno sfasciato undici veicoli posteggiati un un parcheggio di uno stabile di via Luigi Mengoni alla periferia di Milano. Sette auto sono risultate di proprietà di calciatrici del Milan che sono ospitate nel condominio. Per questo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale, un 33enne marocchino, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa nel parcheggio del condominio dove l’arrestato, con due complici che sono riusciti a fuggire, aveva danneggiato le vetture. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha iniziato sbattere la testa contro una recinzione metallica e a opporre resistenza ai militari i quali lo hanno bloccato con difficoltà: E’ stato portato in caserma ove ha continuato a dare in escandescenze fino all’intervento di personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Fatebenefratelli, dove è sedato e piantonato.